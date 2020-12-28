“الملكية الفكرية” تطلق خدمة تسجيل الأعمال المعمارية لحفظ حقوق المبدعين

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن البدء بتسجيل الأعمال المعمارية في خدمة التسجيل الاختياري لمصنفات حق المؤلف لتنضم إلى المصنفات التي تشملها خدمة التسجيل الاختياري وهي برمجيات الحاسب الآلي وتطبيقاته والتصاميم المعمارية.

وأوضحت الهيئة أن إضافة الأعمال المعمارية إلى ما سبق إتاحته من مصنفات لتشمل الهياكل المعمارية (المخططات) والمجسمات والرسومات المعمارية حيث تهدف المبادرة إلى تهيئة مناخ آمن وبيئة مشجعة للمبدعين على العمل في المجالات كافة التي تعنى الهيئة بحماية الحقوق فيها.

كما أوضحت الهيئة الشروط التي يجب استيفاؤها للتسجيل، ومن أهمها ألا يخالف المصنف أو محتوياته أحكام الشريعة الإسلامية أو أنظمة المملكة أو الآداب العامة، وأن يتم إكمال البيانات والمرفقات المطلوبة، وألا يكون ضمن المصنفات المستثناة من الحماية المنصوص عليها ضمن أحكام المادة الرابعة من نظام حماية حقوق المؤلف، ويجب أن يكون المصنف في شكله النهائي وليس مسودة أو عملًا تحضيريًا لإعداده، وسداد المقابل المالي لذلك.

وتعلن الهيئة للراغبين في تقديم طلبات التسجيل الدخول على منصة الخدمة عبر النفاذ الموحد واختيار خدمة تسجيل مصنف، وتعبئة البيانات المطلوبة، وإرفاق المصنف المتوافق للشروط المحددة في اللائحة، لاستكمال إجراءات التسجيل والفحص.

ودعت الهيئة العموم في حال كان لديهم أي استفسار حول مجالات الملكية الفكرية التواصل عبر قنواتها الرسمية، الرقم المباشر (920021421) أو عبر البريد الإلكتروني للهيئة [email protected] أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي @SAIPKSA.