“نيويورك تايمز”: أردوغان لعب دورا عدائيا في السياسة الخارجية والاقتصادية التركي تلقى الصفعات

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية تقريرا مطولا عن الاقتصاد المتدهور في تركيا، إلى درجة أن كثيرا من الأتراك يكافحون للحصول الخبز، فيما عصفت الأزمة بشعبية الرئيس رجب طيب أردوغان بشكل غير مسبوق.

وتقول الصحيفة إن أردوغان يلعب دورا عدائيا في السياسة الخارجية كان ظاهرا بشدة في 2020، فيما كان الداخل التركي يتلقى الصفعات الاقتصادية واحدة تلو الأخرى.

أوغوز أكباس، صاحب متجر تبغ في إسطنبول خرج في تظاهرة، الشهر الماضي، احتجاجا على القيود التي يصفها بغير العادلة على التجار بسبب الوباء.

وقال أوغوز إن العديد من أصدقائه لم يعودوا يعملون، والبعض على وشك الانتحار.

وقبل أزمة وباء كورونا، كان الأتراك يعانون من انهيار سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار والتضخم المتزايد، وجاءت الجائحة لكي تزيد الطين بلة، حيث تفاقم الركود.

وبعد أكثر من 9 أشهر على الوباء في تركيا، ومع الموجة الثانية من كورونا، يبدو أن قسما كبيرا من السكان غارق في الديون وباتوا يواجهون الجوع.

وتقول مؤسسة استطلاعات الرأي المعروفة “متروبول” إن 25 بالمئة من المشاركين في استطلاع أجرته، مؤخرا، إنهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

ويعلق أوغوز إنه يرى هذا الأمر يوميا لدى زبائنه، ويضيف “الناس على وشك الانفجار”.