صندوق النقد العربي: بدء التشغيل الكامل لمنصة “بُنى” للمدفوعات العربية

أعلن صندوق النقد العربي (AMF) اليوم عن بدء التشغيل الكامل لمنصة “بُنى” للمدفوعات العربيّة، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق,

وباشرت منصة “بُنى” بتنفيذ أعمال إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود بعملات متعددة، وفق بيان صحفي.

ويشكل هذا الإنجاز محطةً إضافية من محطات نجاح منصة “بُنى”، في إستكمال المراحل الرئيسة من استراتيجيتها الواضحة وخططها الهادفة إلى أن تكون منصة المدفوعات المختارة في مختلف أسواق المنطقة العربية وخارجها.

وتعد المحطة الأولى في مسيرة “بُنى” كانت مع إستكمال الجهوزية التقنية للمنصة في فبراير 2020، تلاها بناء وتوسعة شبكتها من البنوك المشاركة وعملات التسوية، وجاءت الخطوة الأخيرة لتمثل التشغيل الفعلي للمنصة.

وقامت منصة “بُنى” بإجراء أول عملية دفع عبر الحدود، من خلال تنفيذ تحويل بالدرهم الإماراتي بين بنك المشرق في دولة الإمارات العربية المتحدة وبنك مصر في جمهورية مصر العربية.

كما شكلت هذه العملية إطلاقاً للنشاط التشغيلي لمنصة “بُنى”، وإثباتاً لجهوزية المنصة من الناحية التشغيلية والتقنية لتنفيذ المدفوعات عبر الحدود، وفقًا لكافة المعايير الدولية.

ويعد بنك المشرق وبنك مصر من أوائل البنوك في دولة الامارات العربية المتحدة وفي جمهورية مصر العربية التي ارتبطت مع منصة بُنى للمدفوعات العربية، وأول بنكين ينفذان بنجاح عملية تحويل عبر هذه المنصة.