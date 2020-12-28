“الضمان الصحي” يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج المنصة الرقمية للتعاملات التأمينية الصحية “نفيس”

وافق مجلس إدارة الضمان الصحي التعاوني، على تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج المنصة الوطنية للتعاملات الصحية التأمينية “نفيس” في الأول من يناير 2021م وذلك خلال الاجتماع 112 للمجلس الذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور توفيق الربيعة.

واعتمد المجلس الخطة التشغيلية وميزانية العام 2021، و ميزانية صندوق الضمان الصحي التعاوني الداعم لتغطية تكاليف الخدمات الصحية لما زاد عن حدود التغطية لحدود المنافع لمواكبة أهداف استراتيجية المجلس 2020 – 2024م لتمكين المستفيدين من الحصول على الرعاية والحماية الكاملتين.

كما اعتمد خطة الأمانة العامة لدعم الإندماجات والاستحواذ لشركات التأمين الصحي المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع البنك المركزي السعودي لتحسين البئية التنافسية وفق منهجية محددة.

وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الأخصائي عثمان القصبي أن تطبيق المرحلة الأولى من برنامج منصة ” نفيس ” سينعكس بشكل إيجابي على مقدمي الخدمة وشركات التأمين والمستفيدين ،وبما يسهم في اختصار الوقت والإجراءات عبر استثمار التقنية.