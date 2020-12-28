بالخرائط .. وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يبتزون المجتمع الدولي بكارثة صافر و هناك دراسة دولية دقت ناقوس الخطر

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني،اليوم، أن ميليشيا الحوثي تبتز المجتمع الدولي بكارثة صافر، كاشفا عن دراسة دولية دقت ناقوس الخطر

وقال الإرياني إن الدراسة التي نشرتها مجلة frontiers العلمية العالمية المتخصصة في عالم البحار مؤخرا وتضمنت خرائط أعدت وفق أحدث برامج النمذجة والمحاكاة للمسار المتوقع لانتشار النفط حال غرق او تسرب او انفجار الناقلة صافر، تعيد قرع اجراس الخطر لواحدة من أخطر كوارث التلوث البيئي في تاريخ البشرية

و أكد أن الدراسة أكدت أن الكارثة الناجمة عن تسرب وشيك لمليون برميل نتيجة منع مليشيا الحوثي لإجراءات صيانة وتفريغ الناقلة وهي في المراحل النهائية من التآكل، ستكون لها عواقب بيئية واقتصادية وإنسانية وخيمة على ستة بلدان، وستطال الشعب المرجانية على امتداد سواحل البحر الأحمر حتى خليج العقبة

و أوضح الإرياني أن مليشيا الحوثي المدعومة من ايران تواصل المراوغة والتلاعب بملف ناقلة النفط صافر واستخدامه مادة للمساومة وابتزاز والمجتمع الدولي، دون اكتراث بالتحذيرات التي تطلقها مراكز بحثية وخبراء متخصصون، والنتائج الكارثية التي سيدفع ثمنها الملايين من البشر وستستمر اضرارها البيئية لعقود قادمة

و قال الإرياني إن المجتمع الدولي والامم المتحدة مطالبين بالقيام بمسئولياتهم والتدخل لوقف هذه الكارثة الوشيكة التي ستطال بآثارها الاقليم والعالم، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف المتاجرة بملف صافر والسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بمعاينة وتقييم الأضرار وتفريغ الناقلة فورا ودون قيد او شرط