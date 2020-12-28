اتحاد كرة القدم يعلن شرطا مهما لتسجيل اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعميمًا لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشأن التنظيمات الخاصة بتسجيل اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية والتي تبدأ يوم 11 يناير المقبل وتستمر حتى 7 فبراير 2021 .

وأكد الاتحاد السعودي أن الحصول على شهادة الكفاءة المالية شرط أساسي لتسجيل اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك عوضًا عن مسيرات الرواتب التي تم الاستغناء عنها.

وتهدف لائحة الكفاءة المالية إلى تنفيذ المعايير المنظمة لإدارة الأندية لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية لضمان استقرارها وتحقيق الأهداف المأمولة منها.

يذكر أن لجنة الكفاءة المالية تضم في عضويتها فريق عمل من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين.