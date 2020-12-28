استقالة مدير الكرة بنادي #النصر عايض ابن عبود من منصبه

أعلن مدير كرة القدم بنادي النصر عايض ابن عبود اليوم الاثنين استقالته من منصبه، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إقالة إدارة نادي النصر للمدرب البرتغالي روي فيتوريا.

حيث قال ابن عبود عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. جماهير (النصر) الغالية.. تغليبا لمصلحة الكيان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق .. قدمت إستقالتي مساء اليوم لرئيس مجلس الإدارة، وأقدم شكري وتقديري لكل الرجال الذين تشرفت بالعمل معهم وفي مقدمتهم الدكتور صفوان السويكت والأستاذ عبدالرحمن الحلافي وأخي حسين عبدالغني ولكل زملائي في الإدارة العامه لكرة القدم”.

واختتم ابن عبود بالقول “وأخيرا ..أقول لكل محب لهذا الكيان يعلم الله سبحانه أني لم أذخر جهداً في عملي لخدمة هذا الكيان والتوفيق دائما وأبدا من الله سبحانه”.