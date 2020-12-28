التعليم تعتمد مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول للعام المقبل

اعتمدت وزارة التعليم، اليوم، تنظيم تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443. جاء ذلك في تعميم لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.

ووجه التعميم في، باعتماد العمل بالتنظيم الخاص بتسجيل الطلاب والطالبات، وبما ورد في دليل القبول والتسجيل بشأنهم، وإبلاغه لكافة مدارس التعليم العام الابتدائية الحكومية والأهلية (تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والمدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية.

جاء ذلك في إطار الاستعداد المبكر لتسجيل الطلاب بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443 الذي يبدأ يوم الأحد ٢١/١/١٤٤٣ وتيسيرا لقبولهم وانتظامهم بمدارسهم.