السودان: حميدتي يرفع الحصانة عن متورطين بقتل مواطن ويأمر بتسليمهم للنيابة العامة فوراً

أمر الجنرال محمد حمدان حميدتي قائد قوات الدعم السريع السودانية بإنهاء جميع التحقيقات في قضية مقتل المواطن السوداني بهاء الدين نوري وقرر رفع الحصانة عن القوة التي شاركت في اعتقاله وقتله وتسليم جميع أفرادها للنيابة العامة للتولى التحقيقات في القضية بنفسها.

وفي بيان حول ملابسات وفاة المواطن بهاء الدين نوري قال العميد الركن جمال جمعة آدم الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع: تترحم قيادة قوات الدعم السريع على روح المواطن بهاء الدين نوري الذي حدثت وفاته بعد الملابسات التي صاحبت اجراءات التحري معه بواسطة استخبارات قوات الدعم السريع .

وقال : بعد وفاة المواطن بهاء الدين نوري بالمستشفى تم البدء في الإجراءات القانونية الأولية بقسم شرطة الصافية بحري، وبناءً على ذلك صدر أمر تشريح من النيابة العامة لمعرفة أسباب الوفاة، ثم تم اعادة التشريح للمرة الثانية بناءآ على طلب اسرته.

في الأثناء امر قائد قوات الدعم السريع بتشكيل مجلس تحقيق لمعرفة ملابسات الاعتقال والوفاة استنادآ على تقرير الطب الشرعي الأولي.

بعد صدور نتيجة التقرير الثاني وفقاً لبيان السيد النائب العام، وجّه السيد قائد قوات الدعم السريع بإيقاف التحقيق فوراً ورفع الحصانة عن الأفراد موضع الشبهه الذين قاموا بالاعتقال وفقاً لنص المادة (48 / 2 ) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م تعديل 2013 م وتسليمهم للنيابة العامة لإكمال إجراءات التحقيق.

ويتعهد قائد قوات الدعم السريع بالوقوف إلى جانب الحق، وأن يتابع الإجراءات القانونية والعدلية في هذه القضية حتى تتحقق العدالة.