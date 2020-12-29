النواب الأمريكي يتجاوز فيتو ترامب على ميزانية السياسة الدفاعية

صوت مجلس النواب الأمريكي أمس الإثنين، لتجاوز حق الفيتو، الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب لرفض مشروع قانون للسياسة الدفاعية بقيمة 740 مليار دولار، في خطوة تنم عن انقسامات داخل الحزب الجمهوري في أسابيع ترامب الأخيرة بالبيت الأبيض.

وصوت 109 جمهوريين لتجاوز فيتو ترامب، وانتهى التصويت بموافقة 322 صوتاً ورفض 87 صوتاً ليصبح مصير مشروع القانون في يد مجلس الشيوخ، الذي يقوده الجمهوريون.

ومن المتوقع التصويت النهائي عليه هذا الأسبوع، وإذا أيد مجلس الشيوخ قرار مجلس النواب فستكون هذه أول مرة يتجاوز فيها الكونغرس فيتو لترامب خلال رئاسته.

وقال ترامب إنه رفض التشريع، لأنه يرغب في إلغاء توفير الحماية لشركات التواصل الاجتماعي في الأمور التي ليست لها علاقة بالأمن القومي، وأضاف أنه يعترض أيضاً على بند في مشروع القانون يقضي بتغيير أسماء القواعد العسكرية لجنرالات مرحلة الكونفدرالية أثناء الحرب الأهلية الأمريكية.

ويتناول التشريع عدداً من قضايا السياسة الدفاعية، ويتضمن زيادة رواتب القوات الأمريكية ويقره الكونغرس سنوياً منذ 1961.