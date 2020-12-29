صادرات الجنوب 2.7 مليون برميل يوميا.. العراق تلتزم بخفض إنتاج النفط

قال مدير عام شركة نفط البصرة، خالد حمزة، إن معدل تصدير النفط العراقي من الموانئ الجنوبية مستقر عند 2.7 مليون برميل يوميا منذ بداية ديسمبر.

وأكد حمزة حسب ما نقلته صحيفة الصباح الرسمية أن العراق يؤكد التزامه الكامل باتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج.

وتابع “العراق التزم بتخفيض إنتاج النفط الخام خلال الفترة الماضية، وفقاً للحصص المحددة ببرنامج المنظمة، مؤكدا الاستمرار عند هذا المستوى”.

وأضاف حمزة “وزارة النفط أعدت خططا لتنفيذ مشاريع استراتيجية لمضاعفة الطاقة التصديرية للموانئ النفطية، البالغة حاليا أكثر من ( 4 ملايين برميل باليوم)، لاستيعاب الزيادات المتوقعة بالإنتاج”.