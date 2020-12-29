شرطة الرياض: الإطاحة بمواطنين كسرا زجاج مركبتين واستوليا على مبالغ مالية ومقتنيات بداخلهما

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض من القبض على مواطنين في العقد الثاني من العمر لتورطهما بكسر زجاج مركبتين متوقفتين واستوليا على مبالغ مالية ومقتنيات بداخلهما تقدر قيمتها بمبلغ مائتي ألف (200,000) ريال.

وفي التفاصيل فقد صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقد الثاني من العمر لتورطهما بكسر زجاج مركبتين متوقفتين واستوليا على مبالغ مالية ومقتنيات بداخلهما تقدر قيمتها بمبلغ مائتي ألف (200,000) ريال، وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.