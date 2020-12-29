تفاصيل الوظائف الشاغرة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء في جدة، المدينة المنورة لحملة البكالوريوس والماجستير.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

أخصائي أول ضمان الجودة Quality Assurance Sr. Specialist: بكالوريوس أو ماجستير إدارة جودة، هندسة صناعية، إدارة أعمال أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 4 سنوات وشهادة مهنية في إدارة الجودة.

مدير عمليات مدرج الطيران Ramp Operation Manager: بكالوريوس أو ماجستير هندسة صناعية، إدارة أعمال، إدارة عامة أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 8 سنوات منها 3 سنوات في وظيفة إدارية.

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.