ارتفعت ثلاث مرات.. وفيات كورونا في روسيا تسجل ارقام صادمة

كشفت روسيا، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أعلى بثلاث مرات مما تم الإبلاغ عنه سابقا.

ووفق الأرقام الحديثة، فإن أكثر من 186 ألف روسي لقوا حتفهم بسبب الفيروس، ارتفاعا من الرقم المعلن 55265.

وكانت السلطات قد أعلنت وفاتهم، وهو ما يجعل روسيا في المرتبة الثالثة عالميا بالوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل.

وحسبما ذكرت وكالة الإحصاء الحكومية “روستات”، الاثنين، فإن تعداد الوفيات الإجمالي في البلاد بين يناير ونوفمبر الفائتين، ارتفع بمقدار 229700، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2019.

وأرجعت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، أكثر من 81 في المئة من هذه الزيادة إلى الإصابة بالفيروس التاجي، أي أن أكثر من 186 ألف روسي ماتوا بسبب الفيروس في تلك الفترة، وفق ما نقلت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

وتعوّل روسيا التي فرضت قيودا وإجراءات محدودة لمواجهة الوباء مقارنة مع دول أخرى، على لقاحها “سبوتنيك في”، الذي بدأت باستخدامه في حملة تطعيم