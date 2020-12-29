الاتحاد الآسيوي يتجه لإلغاء حفل جائزة أفضل لاعب

ذكر تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يتجه لإلغاء حفل جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا، في ظل التطورات الأخيرة التي يشهدها العالم فيما يتعلق بأزمة جائحة كورونا.

وكشف مصدر رسمي في الاتحاد الآسيوي أن الاتحاد يتجه لإلغاء الحفل، حيث تم عقد اجتماع أمس الإثنين جرى فيه الإقرار بالاكتفاء بالجولة الثالثة التي يوجد فيها ستة لاعبين، السعودي سالم الدوسري، والقطري أكرم عفيف، والإيراني علي رضا بيرانوند، والياباني تومواكي ماكينو، والكويتي أحمد الظفيري، والكوري كيم بو كوينغ، وإلغاء الجولتين الثانية والأولى اللتين يتم فيهما اختيار الأفضل”.

وأضافت المصادر: سيجري ترحيل اللاعبين الستة إلى قائمة الـ20 لاعباً المرشحين لجائزة عام 2021.