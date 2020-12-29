تسريب يكشف مزايا وأسعار “غالاكسي إس 21”

كشف موقع “بي جي آر”، التسريبات الخاصة بهواتف سامسونغ من العائلة “غالاكسي إس 21″، والعديد من المواصفات التقنية.

وسيزوّد الهاتفان “غالاكسي إس 21” و”غالاكسي إس 21 بلس”، بشاشات مسطحة من نوع “إنفينيتي- أو دايناميك أموليد”، وسيكون قياس الشاشة بالأول 6.2 إنشا، بينما سيبلغ 6.7 في الثاني.

وحسبما نقل “بي جي آر” عن موقع “وين فيوتشر”، فإن كلا الهاتفين سيدعمان مستشعرات بصمة بالموجات فوق الصوتية.

وسيدمج الهاتفان كاميرات ثلاثية العدسات بدقة 12 ميغابكسل وأخرى عريضة بدقة 12 ميغابكسل، في حين ستأتي الثالثة بدقة 64 ميغابكسل، مع تقريب بصري يبلغ 3 إس.