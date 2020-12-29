رغم تراجع السفر الجوي.. ارتفاع عدد ضحايا حوادث الطيران في 2020

ارتفع عدد الوفيات بسبب حوادث الطائرات في 2020، رغم التراجع الكبير في السفر الجوي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأفاد مركز تقييم بيانات تحطم الطائرات النفاثة في هامبورغ، بمقتل 318 شخصاً في حوادث طيران تجاري خلا 2020، بزيادة 25 وفاة عن 2019

ويأتي ذلك رغم تراجع عدد الحوادث القاتلة التي تشمل طائرات من 27 حادثاً في 2019 إلى 9 فقط في 2020.

وترجع الزيادة في عدد وفيات العام الجاري، أو 86% منها، إلى إسقاط طائرة ركاب أوكرانية في إيران في يناير (كانون الثاني) وتحطم طائرة تجارية باكستانية في كاراتشي في مايو (أيار).

وتوفي 176 شخصاً في حادث الطائرة الأوكرانية بإيران، و97 في كاراتشي.

ويقدر اتحاد الصناعة الدولي، انخفاض نشاط الطيران 70% في 2020 بأكمله في بعض المناطق.