الاحتياطي الأجنبي بأعلى مستوياته في 8 أشهر خلال نوفمبر

ارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، لتصل إلى أعلى مستوياتها في 8 أشهر.

وفقاً للنشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”، صعد الاحتياطي الأجنبي للمملكة، إلى 1.713 تريليون ريال (456.96 مليار دولار)، ليسجل أعلى مستوى له منذ نهاية شهر مارس/ آذار الماضي؛ والذي وصل بنهايته لمستوى 1.775 تريليون ريال (473.38 مليار دولار).

كما نمت أصول الاحتياطية الأجنبية بنحو 2.3% على أساس شهري، وبزيادة قيمتها 38.76 مليار ريال (10.34 مليار دولار) عن قيمتها بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، والبالغة بنهايته 1.675 تريليون ريال (446.62 مليار دولار).

وجاءت الزيادة الشهرية في احتياطي المملكة الأجنبي بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، على الرغم من انخفاضه بنحو 8.6% على أساس سنوي وبما يعادل 162.07 مليار ريال (43.22 مليار دولار)؛ مقارنة مع قيمته البالغة 1.876 تريليون ريال (500.18 مليار دولار) في نهاية الشهر ذاته من العام 2019.