ارتفاع أسعار النفط.. و”برنت” عند 51.20 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم، الثلاثاء، مع تصويت مجلس النواب الأمريكي على زيادة المدفوعات المقدمة للأفراد في حزمة التحفيز المالي الجديدة، ومتابعة تطعيمات “كورونا” حول العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم فبراير بنسبة 0.7% لتصل إلى 51.20 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفعت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.7% مسجلة 47.96 دولار للبرميل.

كما يترقب المستثمرون بدء “أوبك+” زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً اعتباراً من بداية الشهر المقبل، وكذلك اجتماع الدول الأعضاء في الرابع من يناير لتقييم الأوضاع في السوق.