“البلديات” تطبيق مخالفات السكن الجماعي بداية يناير

جددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، التذكير بموعد فرض غرامات مخالفات السكن الجماعي.

وطالبت الوزارة –عبر تويتر- بإصدار ترخيص السكن الجماعي للأفراد، قبل بدء تطبيق المخالفات والغرامات في 1 يناير 2021.

وكانت الوزارة أوضحت في وقت سابق، أن فحص المساكن يتم وفقًا للإجراءات الحالية من قبل مفتشي البلديات المعنية؛ للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية والفنية والسلامة اللازمة توفرها في السكن الجماعي للأفراد الصادرة بالقرار الوزاري.

وبيّنت أنه بناءً على نتيجة الفحص يتم منح صاحب العقار أو المستأجر رخصة مدتها سنة أو يتم رفض طلبه وتوضيح أسباب الرفض وتقديم تقرير يوضح التعديلات المطلوبة ليتم تصحيح وضع السكن المراد ترخيصه ومن ثم يتقدم بطلب الترخيص مرة أخرى.