قبل آخر جولات 2020.. جدول ترتيب الدوري الإسباني

يخوص الدوري الإسباني، آخر جولاته في عام 2020، والتي تُقام يومي الثلاثاء والأربعاء، 29 و30 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ويشهد اليوم الأول العديد من المباريات، أبرزها تلك التي يستضيف فيها برشلونة نظيره إيبار، على ملعب كامب نو، في الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بفارق 8 نقاط كاملة عن أتلتيكو مدريد وريال مدريد، صاحبي المركزين الأول والثاني.

كما يشهد يوم الأربعاء،لقاء بين الأتليتي الذي يحتل الصدارة بـ32 نقطة، بفارق الأهداف أمام ريال مدريد، سيكون على موعد مع مواجهة خيتافي، الأربعاء، وهو اليوم الذي يشهد مواجهة ريال مدريد مع إلتشي.

ويحتل ريال سوسيداد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة، بفارق الأهداف أمام فياريال صاحب المركز الرابع.