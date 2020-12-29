أردوغان يمنح مناقصة بـ 42 مليار ليرة لشركات موالية لحزبه

أعرب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أحمد أكين، عن غضبه الشديد، بعد إسناد مناقصة طرحتها وزارة النقل والبيئة التركية، بـ 42 مليار ليرة، لشركات موالية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، برئاسة رجب طيب أردوغان.

وأوضح أكين، حسب موقع “تركيا الآن”، أن وزارة النقل والبنية التحتية التركية أعلنت إغلاق جميع المناقصات لبناء قطار فائق السرعة ومترو الأنفاق وإنشاء الترام وأعمال البناء، لكنها قبلت عرض الشركات الموالية لحزب أردوغان في إجراء استثنائي.

وأكد أكين أن حزب العدالة والتنمية عدل قانون المشتريات العامة عدة مرات منذ 2003، وأقر بقوانين تخدم مصالح رجاله الشخصية، مشيراً إلى منح حزب أردوغان أموال الشعب لأنصاره، وفقاً لموقع “بولد ميديا” التركي.