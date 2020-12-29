لملاحقة معارضيه.. وثيقة جديدة تكشف شبكة تجسس أردوغان في موزبيق

حول نظام أردوغان، سفارات تركيا، لبؤر تجسس حول العالم، حيث كشفت وثيقة جديدة للخارجية التركية عن شبكة تجسس أنشأها نظام أردوغان في سفارة بلاده بموزبيق لملاحقة معارضيه من رجال الأعمال هناك.

وبحسب موقع نورديك مونيتور السويدي فإن السفير التركي لدى موزمبيق – حينها – أيلين طشان، وهي أول سفير تركي لدى الدولة الواقعة جنوب القارة السمراء، أرسلت برقية لأنقرة تضمنت معلومات عن معارضي الرئيس التركي.

وبدا واضحاً أن موظفي السفارة التركية في موزبيق جمعوا معلومات بطريقة غير قانونية ومخالفة للأعراف الدبلوماسية وعبر طرق تجسس لملاحقة معارضي أردوغان.

وتضمنت البرقية أسماء وهويات منتقدي الرئيس أردوغان، بالإضافة إلى المؤسسات والمنظمات التي أنشأها هؤلاء الأشخاص هناك.

وأدرجت الوثيقة، التي يرجع تاريخها إلى 16 سبتمبر/أيلول عام 2016، أسماء 32 شخصًا بالإضافة إلى مدرسة “ويلو الدولية إل تي دي”، التي تدير واحدة من أفضل المدارس في موزمبيق.

كما اشتلمت الوثيقة على أسماء عدة شركات يديرها الأتراك هناك.

وشاركت سفارة أنقرة في مابوتو قائمة الأشخاص الذين يعيشون هناك حتى تتمكن وزارة داخلية أردوغان من إلغاء جوازات سفرهم بدون تحقيق إداري أو قضائي.

ويخدم إلغاء جوازات السفر عدة أهداف لصالح أردوغان في مسعاه لتضييق الخناق على المنتقدين من تقييد حريتهم في التنقل، خاصة إلى الدول الأكثر أمنًا عليهم، وحرمانهم من طلبات تمديد التصريحات أو التأشيرات للإقامة القانونية، وتمهيد الطريق أمام الترحيل والتسليم.

وتكشف الوثيقة السرية مدى اتساع نطاق شبكة التجسس الخاصة بالرئيس التركي، وتؤكد استخدام سفارات أنقرة في أغراض جمع المعلومات عن منتقديه والمنظمات التابعين لها.

وتستخدم تلك الوثائق التي تتضمن معلومات جمعتها السفارات ضمن لوائح اتهام جنائية ضد منتقدي أردوغان وعائلاتهم بناء على اتهامات غامضة تتعلق بالإرهاب.