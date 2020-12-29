شديدة العدوى.. الهند تسجل 6 إصابات بسلالة جديدة من كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الهند، الثلاثاء، تسجيل إصابة 6 أشخاص عادوا من بريطانيا في الأسابيع القليلة الماضية بسلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا.

وبحسب بيان لوزارة الصحة الهندية، المرضى الستة معزولون، و يجري حاليا تعقب زملائهم المسافرين، كما يجري وضع معارفهم المقربون في الحجر الصحي”.

وقالت الوزارة إن الهند علقت جميع الرحلات القادمة من بريطانيا حتى نهاية الشهر، لكن قرابة 33000 مسافر وصلوا في أواخر نوفمبر، قبل سريان الحظر.

وقالت الوزارة إن الفحوص أثبتت إصابة 114 شخصا من بين هؤلاء الوافدين، بفيروس كورونا وإن عيناتهم تخضع لفحص السلالة الجديدة التي اكتشفت حالات إصابة بها، في أنحاء من أوروبا وآسيا.