المملكة تؤكد سعيها لتبادل خبرات الأمن الغذائي مع الإمارات

عقدت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ورشة العمل الأولى لأطلاق مشروع “تعزيز البحث والتكنلوجيا والابتكار”.

ترأس الإجتماع المهندس أحمد الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب الأمين العام للجنة الأمن الغذائي بالمملكة وذلك ضمن الدور الذي تقوم به وزارة البيئة والمياه والزراعة في “ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي” أحد أهداف استراتيجية الأمن الغذائي التي تضمنها برنامج التحول الوطني.

وتمثل هذه الورشة امتدادا للتعاون بين السعودية والإمارات في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي يعنى بمجالات التعاون والعمل المشترك بين البلدين ومن هذه المجالات التعاون الاستراتيجي المشترك لتحقيق الأمن الغذائي للدولتين.

وشارك في اعمال هذه الورشة الدكتور محمد أبوبكر منسق برنامج منظمة الأغذية والزارعة للأمم المتحدة في السعودية والدكتور دينو فرانشيسكوتي منسق المكتب الإقليمي الفرعي للمنظمة لدول الخليج واليمن إضافة إلى عدد من الخبراء والأكاديميين المتخصصين من كل من وزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة للحبوب وصندوق التنمية الزراعية والهيئة العامة للغذاء والدواء ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجامعة الملك فيصل والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ومجلس الجمعيات التعاونية وجمعية حماية المستهلك ومجلس الغرف السعودية والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) إضافة إلى خبراء وممثلين من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وتهدف هذه الورشة إلى تحديد الأولويات البحثية وفق آليات عمل وتنسيق بين الجانبين السعودي والاماراتي من أجل توفير غذاء آمن وصحي وبأسعار مناسبة للجميع عبر تعزز إمكانيات الاستدامة للموارد ونقل التقنيات المبتكرة الملائمة لبيئة وظروف المنطقة والتركيز على رفع مستويات الاكتفاء الذاتي للسلع الأساسية المشتركة من خلال تشجيع الاعتماد على الممارسات التكنولوجية المستدامة في الإنتاج ودعم البحث والتطوير والابتكارات في مجالات الزراعة وصناعة الأغذية ودعم كفاءة الناتج الإجمالي من خلال أجندة تنفيذية للأبحاث المشتركة بين البلدين للأمن الغذائي حيث يعتبر الاستثمار في البحث والتطوير من أهم الركائز لتنمية الإنتاج المحلي دون التأثير على الموارد الطبيعية.

وبين المهندس أحمد الفارس أن المملكة تسعى لتعزيز القدرات البحثية والابتكارية والتقدم في مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI) واستثمار هذه الفرصة لتبادل الخبرات بين السعودية والامارات في مجال الاستراتيجية المشتركة للأمن الغذائي بين البلدين لتطوير منظومة الأمن الغذائي، واستدامة الموارد الطبيعية، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية وتحقيق المكانة اللائقة لدول الخليج للمساهمة في المنظومة العالمية للابتكار والبحث والتطوير.

يذكر أن ورشة العمل الثانية ستعقد برعاية الجانب الاماراتي تمهيدا لعقد ورشة العمل الثالثة والمشتركة بين الجانبين في مجال الاستراتيجية المشتركة للأمن الغذائي ضمن إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي الاماراتي.