القصيم: القبض على شخص تباهى بمبلغ مالي بحوزته وأطلق أعيرة نارية في الهواء

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات المختصة تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتباهى بمبلغٍ مالي بحوزته، ويطلق أعيرةٍ ناريةٍ في الهواء من سلاح ناري يحمله.

وأضاف المتحدث ، في بيان، أن القبض على المواطن جاء بسبب إقباله على فعلته “دون اكتراث بعواقب فعله وخطورته على أمن وسلامة الآخرين، وتوثيقه لذلك ونشره”.

واستطرد: “تم القبض عليه، وهو مواطن، في العقد الثالث من العمر، وإيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة”.