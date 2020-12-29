هيئة المنافسة تتقصى احتمال قيام منشأة في قطاع تصنيع الأدوية بإساءة استغلال وضعها المهيمن

مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة يعقد اجتماعه الخامس والستين ويصدر عدداً من القرارات

رأس معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر الاجتماع الخامس والستين لمجلس إدارة الهيئة، والذي عُقد يوم الأربعاء بتاريخ 1442/5/8هـ الموافق 2020/12/23م بحضور معالي محافظ الهيئة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الزوم نائب رئيس مجلس الإدارة، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.

وقد تناول مجلس إدارة الهيئة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عدداً من القرارات والتوجيهات، على النحو التالي:

• اطلع المجلس على قرارات اعتماد لائحة لجنة المراجعة ولائحة المراجعة الداخلية.

• اطلع المجلس على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير الصادرة عن الفترة من تاريخ 1441/12/29هـ وحتى تاريخ 1442/04/30هـ.

• استعرض المجلس نتائج أعمال المراجعة الداخلية ومحضر اجتماع لجنة المراجعة (الثامن) للعام 2020م، والتقارير ذات الصلة.

• اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الثالث للعام 2020م.

• جدد المجلس تفويض معالي محافظ الهيئة بشأن منح وإنهاء صفة الضبطية القضائية والتحقيق والادعاء العام في إنفاذ نظام المنافسة.

• جدد المجلس تفويض معالي محافظ الهيئة بشأن البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير تسريعاً للإجراءات وتسهيلاً على قطاع الأعمال.

• أصدر المجلس قراراً بإعادة تشكيل لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة والمتضمن تسمية سعادة الدكتور محمد بن علي اليوسف رئيساً للجنة.

• اطلع المجلس على دراسة (تعزيز المنافسة في أسواق الأراضي والإسكان في مدينة الرياض) ودراسة (تأثير ممارسات العلامة التجارية الخاصة في المنافسة في المملكة العربية السعودية)، ووجه المجلس بمشاركتهما مع الجهات ذات العلاقة، ونشر ملخصاتهما للعموم، ومتابعة إنفاذ ما جاء فيهما من توصيات.

• أصدر المجلس قراراً باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام منشأة عاملة في قطاع الطباعة والنشر بإساءة استغلال وضعها المهيمن.

• أصدر المجلس قراراً باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام منشأة عاملة في قطاع تصنيع الأدوية بإساءة استغلال وضعها المهيمن.

• أصدر المجلس قراراً باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام منشأتين عاملتين في قطاع خدمات الأعمال بإساءة استغلال وضعهما المهيمن.

• أصدر المجلس ثلاثة قرارات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق بناءً على إحالات من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن احتمالية تواطؤ عدد (10) من المقاولين في منافسات حكومية.

• اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق حول نشاط إحدى المنشآت العاملة في إنتاج وتوزيع الإسمنت، وفي ضوئه أصدر المجلس قراراً بحفظ القضية لعدم ثبوت المخالفة.

• اطلع المجلس على ما أسفرت عنه نتائج الدراسة والتحقيق في عدد من الإحالات الواردة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حول قيام عددٍ من الموردين والمقاولين في بعض المشاريع الحكومية بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وفي ضوء ذلك أصدر المجلس قرارات بتحريك الدعاوى الجزائية ضد (10) منشآت أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.

• قرر المجلس حفظ عددٍ من الشكاوى الواردة إلى الهيئة لعدم ثبوت مخالفة المنشآت المشتكى ضدها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.