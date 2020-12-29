شاهد .. ضبط كمية كبيرة من الحواسيب التي تحتوي على برمجيات تنتهك #احترام_الملكية_الفكرية بالمملكة

أعلن المتحدث الرسمي للملكية الفكرية، محمد بن عبد الله الحسن،اليوم، عن ضبط كمية كبيرة من الحواسيب التي تحتوي على برمجيات تنتهك حقوق الملكية الفكرية

وقال المتحدث على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تعزيزاً لاحترام الملكية الفكرية تم ضبط عدد من أجهزة الحاسب الآلي التي تحتوي على برمجيات منتهكة لحقوق الملكية الفكرية خلال الحملات المشتركة المستمرة التي تقوم بها الفرق التفتيشية بالهيئة على مختلف مناطق المملكة