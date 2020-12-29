بعد انتشار فيديو له .. القبض على قائد مركبة خالف قوانين السير في جدة

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن القبض على قائد مركبة خالف قوانين السير في جدة و تعمد إيقاف سيارته في منتصف الطريق كما أظهر ذلك فيديو متداول عن شكوى مواطن ضده مبينا أنه رجل مسن.

و نشر أحد المتابعين للمخالفة مقطع فيديو قائلا: “عندنا في جده نظام غير مع الشياب يتحدون الشباب بالله وش خلا لجاهل وصغير العقل يعني حنا نعناني من المراهقين ويجيك واحد قد ابوي يصدر منه هل الشي صعب والله بالله وش يكون موقفه لو ولده جبله مخالف وجاء

بيحاسب ولده وقاله انا شفتك تسوي كذا هي اقعنه الحين جده توقع كل شي”

و من جانبها ردت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلة: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام