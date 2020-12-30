“الآسيوي” ينشر ملفات الدول المرشحة لاستضافة كأس آسيا 2027

نشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ملفات الترشيح المقدمة من أربعة اتحادات وطنية، تتنافس على استضافة نهائيات كأس آسيا 2027.

وتتنافس اتحادات السعودية وقطر والهند وإيران على استضافة البطولة.

وقدمت الاتحادات الوطنية الأربعة ملفات الترشيح خلال الموعد الزمني المحدد، ونشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ملفات الترشح عبر موقعه الرسمي كي تستفيد منها الجماهير ووسائل الإعلام وكافة أطراف اللعبة.

وأوضح “الآسيوي” أن الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم، تقدم بطلب للانسحاب من سباق استضافة كأس آسيا 2027، وتم استبعاده من المنافسة.

وجرت النسخة الماضية من بطولة كأس آسيا عام 2019 في قطر، وشهدت تحولاً كبيراً في تاريخ البطولة، من خلال ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة من 16 إلى 24 منتخباً، وحطمت البطولة الأرقام القياسية على مستوى متابعة الجماهير عبر القنوات التليفزيونية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وتستضيف الصين النسخة المقبلة من البطولة عام 2023، وذلك بحسب قرار الجمعية العمومية للاتحاد، خلال اجتماعها الذي عقد في فرنسا خلال شهر يونيو 2018.