شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي

أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني عن توفر وظائف شاغرة بمدينة الرياض لحملة درجة البكالوريوس.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

مدير أول التواصل والتميز في خدمة العملاء: بكالوريوس في التسويق أو الاتصالات أو العلاقات العامة أو ما يعادلها ويفضل ماجستير في التسويق أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

شهادة الاتصال المؤسسي Corporate Communications ضرورية ويجب إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة تحدثاً وكتابة وخبرة 11 سنة على الأقل منها 5 سنوات في منصب قيادي وخبرة في التخطيط، الهوية المؤسسية، الحملات، العلاقات العامة، التواصل، إدارة الفعاليات، إدارة مركز الاتصال .

بالاضافة إلى خبرة سابقة ضرورية في قطاع القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية.

رئيس قسم إدارة التطبيقات: بكالوريوس في علوم الحاسب أو هندسة الحاسب أو ما يعادلها وشهادة مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتITIL أو المحترف المعتمد من ميكروسوفت MCP أو الست سيجما Six Sigma أو شهادة سيسكو في حلول مراكز الاتصال CISCO call center solutions أو إدارة علاقة العميل Microsoft CRM 365 ضرورية.

كما يجب إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة تحدثاً وكتابة وخبرة 7 سنوات على الأقل

خبرة في عمليات التطبيقات ويفضل خبرة سابقة في القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية.

على من تتوفر فيه شروط الوظيفة إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني:

[email protected]