تفاصيل الوظائف الشاغرة في هيئة المقاولين

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين عن توفر وظائف إدارية شاغرة في مدينة الرياض لحملة البكالوريوس فأعلى مع توفر الخبرة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

رئيس فريق المعارض والمؤتمرات Exhibitions & Conferences Team Leader: بكالوريوس أو ماجستير تسويق، علاقات عامة أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال مشابه.

مسؤول المعارض والمؤتمرات Exhibitions & Conferences Officer: بكالوريوس تسويق، علاقات عامة أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال مشابه.

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وتوفر المهارات المطلوبة.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي : https://sca.sa/ar/carr