بعد سجنه 30 عاماً… الجاسوس الأمريكي جوناثان بولارد يصل إلى إسرائيل

قالت صحيفة إسرائيل هيوم، إن جوناثان بولارد المحلل السابق في البحرية الأمريكية الذي قضى 30 عاماً في السجن بعد إدانته بالتجسس لصالح تل أبيب، وصل إلى إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بعد رفع قيود فُرضت على سفره بموجب الإفراج المشروط عنه.

وعبّر بولارد 66 عاماً كثيراً عن رغبته في الهجرة إلى إسرائيل التي منحته الجنسية.

وأثارت قضية التجسس توتراً في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل لعقود.

وحُكم على بولارد بالسجن مدى الحياة في 1987 بعدما أقر بالذنب في تهمة التآمر للتجسس، وأُفرج عنه بشروط في 2015.

واعتُبر قرار وزارة العدل الأمريكية في الشهر الماضي برفع الحظر على سفره، الذي تضمنه قرار الإفراج المشروط عنه، هدية الوداع من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحليفتها إسرائيل.