انهيار النظام الطبي الياباني … عدد المرضى ارتفع 123%

حذر نائب رئيس جمعية طوكيو الطبية ماساتاكا إينوكوتشي من إنهيار النظام الطبي نظرا إلى معدل انتشار الفيروس.

وقال نائب رئيس جمعية طوكيو الطبية اليوم الأربعاء، إن الفرص “عالية للغاية” في أن يواجه النظام الطبي انهيارا في ظل هذا المعدل،حسب مانقلته وكالة “بلومبرج” للأنباء.

وأشار إلى أن عدد المرضى في المستشفيات يتزايد بمعدل 123%، قال إينوكوتشي إن 4 آلاف سرير مؤمنين حاليا يمكن أن ينفدوا في غضون أسبوعين.

وتقول حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، إنه تم إنشاء لجنة للبحث بشأن في سلالات الفيروس الموجودة في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، حيث تم تسجيل حالات إصابة بالسلالة المتحور في العاصمة اليابانية.

وأعلنت طوكيو، الثلاثاء، تسجيل 856 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب ما ذكرته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية. وبذلك بلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في العاصمة طوكيو 57 ألفا و896 حالة.