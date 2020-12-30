26.5 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية

رصدت السلطات الصحية بروسيا، نحو 26.5 ألف حالة جديدة للوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 26513 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 27002 إصابة أمس الثلاثاء و27787 إصابة الاثنين و28284 إصابة الأحد و29258 إصابة السبت)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 16 ديسمبر عندما تم تسجيل 26509 إصابات بالعدوى.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (5105 إصابات) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3764 إصابة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 15% من المرضى الجدد.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 599 حالة وفاة، مقابل 562 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 29235 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و131550 إصابة مؤكدة منها 56426 حالة وفاة و549706 حالات نشطة ومليونان و525418 حالة شفاء.

وأشارت وكالة “تاس” إلى أن مؤشر ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد لا يزيد لليوم الثاني على التوالي عن 0.9%، أي أدنى معدل منذ أواخر يوليو.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 90.2 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (395 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال أكثر من 663 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

ويأتي التراجع في مؤشر الإصابات اليومية بكورونا في روسيا على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني ضد الفيروس التاجي التي انطلقت في البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري.