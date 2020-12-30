عاجل… هيئة الإعلام المرئي: اكتشفنا أن مسلسل ضحايا حلال غير مجاز #ضحايا_حلال

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أنه تواصلت مع منتج مسلسل «ضحايا حلال» ومسؤولي القناة لإيقاف بثه المسلسل وإزالة جميع الإعلانات الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي كافة، وتطبيق الإجراءات النظامية على المؤسسة المنتجة والقناة التي قامت ببثه.

وقالت الهيئة في بيان لها نشرته اليوم الأربعاء: اطلعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على المحتوى الذي يعرضه مسلسل «ضحايا حلال» الذي يبث من خلال تطبيق «شاهد المشفر»، وتبين عدم إجازة المسلسل من قبل الهيئة، وعدم مراعاة ضوابط المحتوى الإعلامي، ما يعد مخالفة لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية.