ارتفاع قيمة القروض الممنوحة من البنوك للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إلى 1832.4 مليار ريال

أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ارتفاع القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص بنسبة 16% بنهاية شهر نوفمبر 2020، لتصل إلى 1832.4 مليار ريال مقارنة بنحو 1585.4 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2019.

ووفقًا لـ “ساما” فقد ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص بنهاية شهر نوفمبر 2020 لتصل إلى 1755 مليار ريال وذلك بارتفاع قدره 15%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، والتي بلغت آنذاك 1528 مليار ريال.

وبلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية نحو 77.3 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر الماضي، مرتفعة بنسبة قدرها 34% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.