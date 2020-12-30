للمعلمين والمعلمات.. “التعليم” توضح شروط اعتماد “التطوير المهني”

حددت وزارة التعليم، الشروط والضوابط التي ينبغي على قادة وقائدات المدارس الالتزام بها، عند اعتماد ساعات وأنشطة التطوير المهني التي تقدم بها المعلمون والمعلمات أخيراً.

وبينت الوزارة أن نشاط التطوير المهني، ينبغي أن يكون في المجال التعليمي التربوي فقط، ومتوافقاً مع طبيعة العمل والتخصص، وأن لا يكون منتهياً بمؤهل علمي، وأن لا يكون المعلم قد استفاد منه بالحصول على درجة وظيفية، وأن تكون الجهة التي أقامت النشاط هي وزارة التعليم، أو من الجهات التابعة أو الجهات ذات الشراكة أو المتعاونة، وكذلك أن لا تتزامن أنشطة التطوير المهني من حيث تاريخ وفترة التنفيذ.

كما أكدت الوزارة على قادة وقائدات المدارس، ضرورة توثيق أنشطة النمو المهني وفق شواهد تكون خالية من الكشط أو التعديل، ومعتمدة بختم رسمي من الجهة المنفذة، وأن يتم التأكد من كون النشاط من ضمن قائمة أنشطة التطوير والنمو المهني المعتمدة حسب القائمة المعتمدة في النظام.

يذكر أن وزارة التعليم اشترطت وجود عدد ساعات معين من أنشطة النمو المهني للمعلمين والمعلمات، مع اختبار الرخصة المهنية وذلك في حال رغبة المعلم في الحصول على الترقية في سلم رتب المعلمين الجديد الذي أقرته أخيراً.