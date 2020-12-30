مفتي عام المملكة يستقبل وزير الإسكان

استقبل سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه، اليوم، وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروبة المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء.

ورحب سماحته، بالوزير وصحبه، ثم اطلع على شرح مفصل من وزير الإسكان عن برامج وجهود الوزارة وحلولها المتنوعة لتمكين المواطنين من الحصول على المساكن الملائمة.

حيث بين أن عدد مستفيدي القرض العقاري المدعوم بالشراكة مع الجهات التمويلية تجاوز 400 ألف أسرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية بينهم أكثر من 183 ألف خلال هذا العام فقط، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة – رعاها الله – على تسهيل تملك الأسر السعودية للسكن بخيارات متنوعة وإجراءات ميسرة.

وأشاد أعضاء اللجنة بجهود وزارة الإسكان وتسهيلاتها المتنوعة في سبيل خدمة المواطنين وتيسير تملكهم للمساكن، معتبرين أن الإنجازات المتحققة لدى الوزارة خلال الفترة الماضية كان لها أثرها الكبير على المجتمع وأفراده، وكذلك على تنمية واستقرار الأسر.