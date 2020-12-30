“فلكية جدة”: كوكب الأرض قرب الشمس السبت المقبل

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن الكرة الأرضية ستصل السبت المقبل إلى نقطة الحضيض – أقرب مسافة في مدارها حول الشمس عند الساعة 04:51 مساءً بتوقيت السعودية (01:51 مساءً بتوقيت غرينتش) بالتزامن مع فصل الشتاء في النصف الشمالي.

وستكون الأرض على مسافة 147,093,162 مليون كيلومتر (المسافة بين مركز الأرض ومركز الشمس) وأقرب بحوالي 5 مليون كيلومتر من الشمس مقارنة بما ستكون عليه بعد ستة أشهر من الآن عندما تصل الأوج – ابعد مسافة من الشمس – في الخامس من يوليو وستكون على مسافة 152,100,533 كيلومتر.

يمكن ملاحظة أن فرق المسافة ليس كبيراً بين الحضيض في يناير والأوج في يوليو نظرا لأن مدار الأرض حول الشمس دائرياً تقريباً ولذلك فإن المسافة التي تفصلنا عن الشمس ليست هي المسؤولة عن حدوث الفصول الأربعة ولكن ميل محور دوران الأرض حول نفسها هو السبب.

فخلال فصل الشتاء يكون القطب الشمالي مائل بعيداً عن الشمس في حين انه خلال الصيف يكون مائل باتجاه الشمس، وعلى الرغم من أن اقتراب وابتعاد الأرض ليس المسؤول عن حدوث الفصول إلا أن ذلك يؤثر على طول تلك الفصول.

فعندما تكون الأرض قرب الشمس كما هو الآن فإنها تتحرك أسرع في مدارها حيث تندفع بسرعه 30.3 كيلومتر بالثانية تقريباً، أسرع مقارنة بسرعتها في أوائل يوليو ، وبالتالي فإن فصل الشتاء في النصف الشمالي هو أقصر الفصول الأربعة.