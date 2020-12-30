“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعا بتداولات بلغت قيمتها 7.8 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 13.32 نقطة ليقفل عند مستوى 8760.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 245 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 335 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات وقت اللياقة، وإم آي سي، ونادك، وجبسكو، وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات نسيج، والخليج للتدريب، وإكسترا، والتصنيع، وفيبكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.71% و4.46%.

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، والكابلات السعودية، والتصنيع، والإنماء، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات ساكو، والكابلات السعودية، ومهارة، والفخارية، ووقت اللياقة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 753.46 نقطة ليقفل عند مستوى 24974.65 نقطة، وبتداولات بلغت 29 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 425 ألف سهم تقاسمتها 791 صفقة.