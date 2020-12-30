لافتة إنسانية مؤثرة.. رجل أعمال يشتري عقارات من المزاد العلني بتبوك ويردها لأصحابها (فيديو)

تعدّ أعمال التصفية من القضايا الاجتماعية التي تلامس قصصًا وأحداثًا واقعية، وتعتبر قصة مزاد تبوك إحدى أجمل القصص التي تشهد موقفًا إنسانيًا مؤثرًا، عندما قام أحد رجال الأعمال الذين حضروا المزاد -المُقام من قبل مؤسسة تاج السهم وتحت إشراف مركز الإسناد والتصفية- بضرب أروع مثالٍ للنبل والكرم في مساعدة بعض العوائل الشاغلة للعقارات المعروضة للتصفية وحمايتهم من فقدان مساكنهم، من خلال قيامه بشراء عدة عقارات بقيمة (مليون ريال) صدقةً وبرًا لشاغليها وحمايةً لهم.

وكانت العوائل بدورها حاضرة للمزاد ليشهدوا على بيع مساكنهم، وإذ بهم يشهدون على تفريج كربتهم على يد رجل كريم ضجت به القاعة شكرًا وتأثرًا وباركته بالدعاء والثناء على حسن الصنيع.