إدانات واسعة للهجوم الإرهابي على مطار عدن.. الإمارات: محاولات استهداف الحكومة اليمنية مشروع شرير يقوض الأمن

أدانت مجموعة من الدول، الحادث الإرهابي الذي استهدف مطار عدن، اليوم، بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى عدن، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأدانت الإمارات، بشدة، الهجوم الذي استهدف مطار عدن، مؤكدة أن محاولة استهداف اتفاق الرياض عبر استهداف الحكومة اليمنية مشروع شرير يقوض الأمن

وأشارت إلى أت التحالف بقيادة السعودية مستمر في دعم أمن واستقرار اليمن.

وأدانت مصر الحادث في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، مؤكدة موقفها لدعم ومساندة اليمن في نضاله لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق ومواجهة جميع صور الإرهاب وداعميه.

وشدد البيان، على أن مِثل هذه الأعمال الإرهابية لن تُثني الحكومة اليمنية الجديدة عن المُضي قُدمًا في مهامها لاستعادة مؤسسات الدولة، ومواجهة ما يقف أمامها من تحديات جِسام، سعيًا نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، وذلك استنادًا لاتفاق الرياض والمرجعيات المُتفق عليها.

وأعرب البيان عن التضامن التام مع اليمن الشقيق -حكومة وشعبًا- في هذا المُصاب الأليم، مقدمًا خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا والتمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

فيما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وعرقلة الجهود المستهدفة وقف التدهور وإنهاء النزاع وتحقيق السلام وتلبية طموحات الشعب اليمني في النمو والازدهار.

وأعرب السفير الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.