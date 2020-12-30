“الصحة⁩” تعلن عن توفر 600 وظيفة هندسية وتقنية للسعوديين فقط

أعلنت وزارة الصحة، عن توفر 600 وظيفة هندسية وتقنية للسعوديين فقط في جميع مناطق ومحافظات المملكة لحاملي مؤهل البكالوريوس في تخصصات هندسة كهربائية، ميكانيكية، حاسب آلي، تقنية المعلومات، أمن المعلومات.

ويبدأ التقديم على هذه الوظائف اعتبارًا من يوم الخميس 16/5/1442 ولمدة عشرة أيام، من خلال بوابة التوظيف عبر الرابط التالي

https://erp.moh.gov.sa/OA_HTML/RF.jsp?function_id=14296&resp_id=23350&resp_appl_id=800&security_group_id=0&lang_code=AR&oas=BZAYknWHyMPsn48e8ZKxaw..¶ms=XOvdezUIQwqpiRFo.faFSEffOEIac.A2cFcAfMStsUB45.SuXrPXouBAJTshOJZv