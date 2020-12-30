إصابات كورونا العالمية تتجاوز 81.5 مليون والوفيات مليون و781891

أظهر إحصاء لوكالة “رويترز” أن أكثر من 81.5 ‬مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و781891.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين، في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الوفيات والإصابات:

الولايات المتحدة: 334933 وفاة و19262073 إصابة

الهند 148153- 10224303

البرازيل 191570- 7504833

روسيا 55827- 3105037

فرنسا 64078- 2574041

المملكة المتحدة 71567- 2382865

تركيا 20388- 2178580

إيطاليا 73029- 2067487

إسبانيا 50442- 1893502

ألمانيا 32107- 1687185

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الوفيات والإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

25 – العراق 12800- 593541

31 – المغرب 7314- 435189

35 – السعودية 6204- 362488

39 – الأردن 3801- 291393

47 – الإمارات 662- 204369

50 – لبنان 1430- 175118