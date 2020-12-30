أمريكا تدين بشدة الهجوم على مطار عدن

أكدت السفارة الأمريكية لدى اليمن، وقوفها مع الشعب اليمني في سعيه من أجل السلام.

وقالت السفارة في بيان لها، اليوم: ندعم الحكومة اليمنية الجديدة، وندين بشدة الهجوم على مطار عدن.

ووقع انفجار داخل صالة مطار عدن، اليوم، في محاولة لاستهداف وزراء الحكومة اليمنية الجديدة لدى وصولهم مطار عدن.

وكشفت مصادر أمنية، أن المطار جرى اسهدافه في 3 انفجارات بقذائف هاون استهدفت مطار عدن، وتم نقل وزراء الحكومة اليمنية إلى قصر المعاشيق في عدن.

وخلف الانفجار حسب مصادر طبية، 26 قتيلا و65 جريحا جراء التفجير في مطار عدن حتى الآن.