أمير الكويت: ندين العمل الإجرامي الذي حاول إفشال ما حققه تنفيذ اتفاق الرياض

أدان ال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم، العمل الإجرامي الذي حاول إفشال ما حققه تنفيذ اتفاق الرياض.

ذكرت مصادر طبية يمنية لوكالة فرانس برس أن حصيلة الهجوم الذي استهدف مطار عدن الدولي عند وصول الحكومة اليمنية، ارتفعت إلى “26 قتيلا على الأقل” بينما أصيب أكثر من 50 شخصا بجروح.

من جانبه قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إن عدد القتلى 22 والمصابين 50 وهم من المدنيين والعاملين في مطار عدن الدولي والشخصيات القادمة لاستقبال الحكومة الشرعية”، مؤكدا سلامة الحكومة وكافة أعضائها. وكان مصدر أمني يمني قد ذكر في وقت سابق لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن “العشرات سقطوا مصابين، بعضهم في حالة خطيرة، تم نقلهم إلى مستشفيات عدن لتلقي العلاج”.