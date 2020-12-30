وزير الداخلية اليمني: الهجوم الإرهابي على مطار عدن لن يعرقل تنفيذ اتفاق الرياض

قال زير الداخلية اليمني إن الهجوم الإرهابي على مطار عدن لن يعرقل سير تنفيذ اتفاق الرياض والمضي بثبات صوب استعادة الدولة ومواجهة الانقلاب والإرهاب

و أكد وزير الداخلية اليمني أن الجهة المستفيدة من هذا الهجوم الإرهابي هي مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيًا، والجهود مستمرة لكشف تفاصيله وملابساته