“وقاية” ينصح بإكمال جرعتي لقاح #كورونا.. ويوضح نسب فعاليته

أكد المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أن نسبة فعالية اللقاح في منع كوفيد-19 بعد جرعتين للبالغين الأصحاء 95%.. بعد جرعة واحدة 52 % فقط.

ونصح في بيان صحفي، بأهمية إكمال الجرعتين للحصول على الحماية الكافية.

وعن الآثار الجانبية قال: “آثار موضعية مثل الألم والتورم في موقع الحقن وآثار عامة مثل الحمى والتعب والصداع والقشعريرة وآلام العضلات والمفاصل.

وتابع: “معظم الآثار الجانبية بعد التطعيم خفيفة إلى متوسطة خاصة بعد الجرعة الثانية وتحدث خلال الأيام الثلاثة الأولى من التطعيم وتختفي في غضون يوم إلى يومين من بدايتها، ما لم يكن هناك موانع للتطعيم فيجب تشجيع الأشخاص على إكمال التطعيم حتى لو ظهرت عليهم آثار جانبية بعد الجرعة الأولى لتحسين الحماية.