تدشين 7 مراكز لانطلاق دوريات أمن الطرق في عدد من المناطق

دشن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، اليوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، سبعة مراكز لانطلاق دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق في عدد من المناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الجوف، جازان)، بناءً على توجيهات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

وبذلك تكتمل التغطية الأمنية لكافة الطرق السريعة بشكل كامل بنسبة 100%؛ حيث تم استكمال التغطية الأمنية لطريق الساحل الغربي كاملًا، والذي يمر بمناطق (تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان ) ويشتمل على واحد وعشرين مركزًا لأمن الطرق تبدأ بمركز أمن الطرق بحقل وشرما شمالًا وتنتهي بمركز أمن طرق كيلو90 بمنطقة جازان.

وتهدف الخطة التشغيلية لأمن الطرق، إلى تقديم الخدمات الأمنية والمرورية والإنسانية بأسلوب وطريقة نوعية ومتميزة وذلك لسالكي الطرق التي تربط بين محافظات ومناطق المملكة.